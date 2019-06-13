В Перми пациентка избила приехавших к ней по вызову врачей

Два медика пострадали из-за атаки разъярённой пациентки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления МВД.

Сообщение о нападении поступило силовикам ночью 11 июня. По предварительным данным, бригада "скорой помощи" приехала по вызову к пациентке в одну из квартир дома по Лебедева. Во время осмотра пострадавшая вскочила с кровати и начала избивать врача и фельдшера. Полицейские проводят проверку.

Напомним, подобные случаи происходят регулярно. Например, в Тюмени в конце апреля толпа молодых людей избила приехавшего по их вызову медика.