Курганца будут судить за жестокие нападения на молодых женщин

Житель Кургана предстанет перед судом за совершение нескольких жестоких нападений на женщин.

Все три нападения произошли в ноябре прошлого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На улице Сухэ-Батора злоумышленник догнал 24-летнюю девушку и начал ее душить, после чего забрал у нее пакет с кошельком. Через несколько дней он проследовал за другой девушкой в подъезд, где избил ее и забрал сотовый телефон. В этот же вечер возле гаражей на улице Пушкина мужчина изнасиловал прохожую.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.