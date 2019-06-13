10 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Курганца будут судить за жестокие нападения на молодых женщин

Житель Кургана предстанет перед судом за совершение нескольких жестоких нападений на женщин.

Все три нападения произошли в ноябре прошлого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На улице Сухэ-Батора злоумышленник догнал 24-летнюю девушку и начал ее душить, после чего забрал у нее пакет с кошельком. Через несколько дней он проследовал за другой девушкой в подъезд, где избил ее и забрал сотовый телефон. В этот же вечер возле гаражей на улице Пушкина мужчина изнасиловал прохожую.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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Курганца будут судить за жестокие нападения на молодых женщин

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Теги: Курган, Половинская, разбой, грабеж, изнасилование



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