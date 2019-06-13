Протестующие против мусора перекрыли Московское большое кольцо

Жители города Ликино-Дулево перекрыли Московское большое кольцо (трасса A-108). Активисты протестуют против вырубки леса для строительства мусорного полигона.

При этом одна бригада лесорубов уже отказалась работать из-за протестов жителей. Они не стали принимать участие в "побоище" с местными. Об этом рассказал политик Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале.

Для усмирения собравшихся прислали правоохранителей из Москвы, известно о 15 задержанных в результате столкновений с сотрудниками силовых структур.

Задержанным вменяют неповиновение законным требованиям, пишет "Infox.ru".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, тарифы на мусор вновь могут вырасти в России. Повышение объясняется тем, что в них предлагают включить также траты на рекультивацию земли на отработанных свалках. Предложение об этом содержится в проекте доклада Госсовета "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ". Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка называл переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием" для страны.