Жителей Югорска предостерегли от посещения "Лыжной базы": там заметили медведя

Жителей Югорска попросили воздержаться от посещения пригородных лесных массивов и лыжной базы КСК "Норд". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, это связано с тем, что на территории лыжной базы был замечен медведь.

Специалисты обследуют прилегающую к базе территорию. Власти города напоминают местным жителям, что при появлении диких животных и непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, необходимо как можно скорее сообщить об этом либо в полицию, либо в окружной департамент природных ресурсов.

Отметим, что ранее о появлении медведей в непосредственной близости от человека сообщали в Ханты-Мансийске. Дикого зверя заметили на территории биатлонного центра.