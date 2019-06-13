Двое высокопоставленных столичных силовиков освобождены от должностей из-за "дела Голунова"

Президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом журналиста Ивана Голунова.

В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, говорится, что своих постов лишились генерал-майор полиции Юрий Девяткин - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве; и генерал-майор полиции Андрей Пучков - начальник управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве.

Ранее, напомним, с просьбой уволить главу УВД ЗАО и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве к президенту обратился министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Президент через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова пообещал рассмотреть ходатайство Колокольцева.

Как сообщало Накануне.RU, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков. Дело в отношении журналиста было прекращено, его выпустили из-под домашнего ареста.