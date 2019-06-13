Бари Алибасову подсунули чужого кота?

История с пропавшим котом Бари Алибасова приобретает оттенок трагифарса. Telegram-канал Mash сообщил, что продюсеру группы "На-На" попытались вместо потерянного кота Чучи подсунуть другого лысого кота. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, накануне стало известно (от окружения Алибасова), что кот Чуча сбежал во время пресс-конференции, организованной прямо дома у Алибасова. Поскольку кот очень много значит для Бари, окружение готово платить огромные деньги – 800 тыс. руб. – за возвращение животного. "Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы. Кота у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Отдала за котэ деньги, и отпустила жулика с миром", - пишет Mash.

Именно о коте, как гласят заголовки СМИ, Алибасов справился первым делом, когда пришел в себя после медикаментозного сна.

Не все, правда, верят в пропажу кота. Так, подруга Алибасова Лена Ленина заявила "Комсомолке", что история с котом может быть фейком: "Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина. А Сергей из деликатности и по долгу службы ничего не комментирует, селфи из больниц не делает и не пиарится на болезни босса. В общем, выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит. По матери. По голове. Или по заднице".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил по ошибке жидкость для прочистки труб. У него химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Врачи ввели продюсера на несколько дней в медикаментозную кому, после которой он некоторое время ничего не помнил.