10 Октября 2020
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Общество В России
журналист &quot;Медузы&quot; Иван Голунов (2019) | Фото: Владимир Гердо / ТАСС

"Закон Голунова". В Госдуме предложили компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесены поправки в Гражданский кодекс РФ, предусматривающие выплату компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Авторы предлагают выплачивать от 1 до 15 тыс. руб. за каждый день преследования в зависимости от мер пресечения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Проект внесли депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. В поправках установлена минимальная сумма компенсации морального вреда.

В случае, если уголовное преследование ведется на стадии предварительного расследования без применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, запрета определённых действий, домашнего ареста либо заключения под стражу, то сумма компенсации составит не меньше 1 тыс. руб. за каждый день. Если подозреваемый заключен под стражу и параллельно применены меры медицинского характера и "воспитательного воздействия", то сумма увеличивается до 15 тыс. руб. В случае незаконного применения меры в виде подписки о невыезде или домашнего ареста, компенсация составит 5 тыс. руб. за каждый день.

Выплаты должны индексироваться на уровень инфляции, уточняют авторы. "Законопроект служит гуманизации, повышению ответственности и укреплению эффективности российского правосудия", - говорится в пояснениях к проекту.

Инициатива внесена в Госдуму после прекращения уголовного дела против журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Полиция ранее опубликовала фото нарколаборатории, якобы находившейся в квартире Голунова. Самого журналиста задержали с наркотическими веществами. Позже правоохранители пояснили, что фото не относятся к делу Голунова, на пакетах с наркотиками не нашли отпечатков журналиста. Сегодня президент России Владимир Путин уволил генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, причастных к задержанию Ивана Голунова.

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"Закон Голунова". В Госдуме предложили компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование

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Теги: Госдума, компенсация морального вреда, Иван Голунов, Андрей Пучков, Юрий Девяткин



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