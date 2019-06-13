10 Октября 2020
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Наука и техника За рубежом
Passenger Air Vehicle пассажирский беспилотник Boeing (2019) | Фото:Aurora Flight Sciences

Электрический пассажирский беспилотник Boeing потерпел крушение

Американская авиастроительная корпорация Boeing потеряла экспериментальный образец беспилотного пассажирского воздушного судна. Представители Boeing и ее "дочки" - Aurora Flight Science – заявили, что беспилотник разбился еще 4 июня во время своего пятого испытательного полета в штате Вирджиния (США). Эксперты корпорации ведут расследование причин крушения.

Представитель Boeing сообщил, что полет осуществлялся в закрытом пространстве, при этом испытатели "действовали по строгим протоколам".

Первый полет электрический беспилотник Boeing осуществил 22 января этого года. Ожидается, что дальность его полета составит до 80 км.

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Электрический пассажирский беспилотник Boeing потерпел крушение

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Теги: беспилотник, boeing, испытательный полет



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