Электрический пассажирский беспилотник Boeing потерпел крушение

Американская авиастроительная корпорация Boeing потеряла экспериментальный образец беспилотного пассажирского воздушного судна. Представители Boeing и ее "дочки" - Aurora Flight Science – заявили, что беспилотник разбился еще 4 июня во время своего пятого испытательного полета в штате Вирджиния (США). Эксперты корпорации ведут расследование причин крушения.

Представитель Boeing сообщил, что полет осуществлялся в закрытом пространстве, при этом испытатели "действовали по строгим протоколам".

Первый полет электрический беспилотник Boeing осуществил 22 января этого года. Ожидается, что дальность его полета составит до 80 км.