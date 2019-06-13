В Москве совершен вооруженный налет на банк: похищено 5 миллионов рублей

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы около 5 млн рублей.

Инцидент 13 июня утром произошел неподалеку от метро "Нагорная" рядом с Варшавским шоссе.

Неизвестные пригрозили персоналу оружием, а после скрылись на автомобиле Hyundai. В городе введен план "Перехват", передает ТАСС.

В мае в Самаре мужчина в маске ворвался в банк и, размахивая гранатой, потребовал деньги. Сотрудница смогла нажать тревожную кнопку, после чего преступник скрылся вместе с сообщником, ожидавшим его на автомобиле на улице.

По данным полиции, подозреваемые задержаны.