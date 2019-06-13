На авиасалоне Ле Бурже в этом году от России будут летать только Бе-200 и вертолет "Ансат"

С 17 по 23 июня в пригороде Парижа пройдет международный авиасалон Ле Бурже. В этом году в выставке примут участие 28 российских компаний.

Наиболее представительная делегация будет у ОАК: собственно Объединенная авиастроительная корпорация, а также входящие в нее "Иркут", "Сухой", "Гражданские самолеты Сухого", "Ил", ТАНТК им. Г.М. Бериева, РСК "МиГ", а также "Вертолеты России" ("Ростех"), ВСМПО-Ависма, Рособоронэкспорт.

При этом демонстрационные полеты будут осуществлять только два российских летательных аппарата: самолет –амфибия Бе-200 и вертолет "Ансат" Казанского вертолетного завода.

Всего в этом году в Ле Бурже участвуют более 2,4 тыс. компаний из 50 стран. 45 воздушных судов примут участие в показательных полетах.