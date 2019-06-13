Челябинца будут судить за разбойные нападения на салоны сотовой связи и магазин "Красное и Белое"

Жителя Челябинска будут судить за серию разбойных нападений на офисы и магазины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина попытался ограбить аптеку "Алвик". Он требовал денег, угрожая предметом схожим с оружием, однако провизор нажала на тревожную кнопку, и обвиняемый скрылся. В дальнейшем он совершил аналогичные разбойные нападения на три салона сотовой связи, магазин "Красное и Белое", офисы "Удобные Деньги" и ООО "Общая Касса". Ему удалось похитить свыше 400 тыс. руб.

Кроме того, он изготовил двуствольный дульнозарядный пистолет шомпольного типа, который использовал для нападений.

Обвиняемый вину признал. Он рассказал, что на преступления его толкнули тяжелые жизненные обстоятельства.