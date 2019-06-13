10 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье более 200 литров пива раздавят прессом

В Пермском крае в селе Юсьва у предпринимателя изъяли 235 бутылок пива различных видов. Как пояснили Накануне.RU УФССП Прикамья, вся алкогольная продукция объемом в 2019 литров отправлена в "Росспиртпром" на уничтожение.

Решение об изъятии алкогольной продукции принял суд из-за того, что бизнесмен ночью продал покупателю бутылку пенного напитка - в закрытом виде, без применения контрольно-кассового учета. Одним изъятием алкогольной продукции предприниматель не отделался. По решению суда его оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение особых требований и правил розничной продажи спиртосодержащей продукции.

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В Прикамье более 200 литров пива раздавят прессом

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Теги: пиво, продажа, алкоголь, изъятие



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