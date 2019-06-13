МИД РФ проверяет сообщения о россиянах на атакованном танкере
МИД России проверяет информацию о россиянах в составе экипажа норвежского танкера, который подвергся нападению в Оманском заливе.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее о том, что в команде танкера Front Altair есть граждане России, Грузии и Филиппин, заявил представитель компании-судовладельца.
Напомним, иранское агентство Press TV сообщило, что два нефтеналивных судна подверглись атаке в Оманском заливе, на них произошли взрывы. С танкеров были поданы сигналы о помощи.
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что по Front Altair была выпущена торпеда.
В мае два саудовских танкера подверглись диверсии в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ. Один из танкеров находился в пути в порт погрузки нефти, предназначенной для отправки в Соединенные Штаты.