"Прямая линия" для высокого рейтинга? Вместо Путина отвечать придется губернаторам

Коммунальные тарифы, обманутые дольщики, низкие зарплаты и социальные выплаты - эти темы больше всего волнуют россиян, приславших вопросы для "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Рейтинг последнего "онлайна" был рекордно низкий, а за год упал и рейтинг самого президента. Судя по обнародованным вопросам, в фокусе окажутся выигрышные для федеральной власти и вредные для региональных чиновников темы.

Ключевыми темами "прямой линии" 2018 г. ожидаемо стали пенсионная "реформа" и цены на бензин. После "драки" - свершившегося повышения возраста выхода на пенсию - махать транспарантами перестали даже профсоюзы, а новую волну повышения топливных цен Правительство сдерживает в ручном режиме до июля. Одна из интриг "прямой линии" - 2019 - вопрос о деле журналиста Ивана Голунова и последствиях истории для статей Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков. "Уголовку" закрыли аккурат перед общением президента с народом, но обсуждение методов работы силовых ведомств, по мнению экспертов, может поднять рейтинг первого лица.

Того, что может этот рейтинг обрушить, среди обращений, опубликованных на сайте "прямой линии", в общем-то нет. В жалобах фигурируют и фамилии конкретных чиновников. Так, преподаватель медицинского колледжа из Подмосковья заявил о неисполнении губернатором региона Андреем Воробьевым "майских указов" президента.

"Работаю на полную ставку преподавателем английского языка, получаю 15 тыс. руб. со всеми надбавками. На все мои жалобы министерство образования Московской области и губернатор прислали лишь отписки", - говорится в обращении.

На маленькие зарплаты и отсутствие достойной работы пожаловались жители Сибири: "В Москве зарплаты в три раза больше, чем в нашем Кемерово. В городе промышленный застой, работы нормальной нет". Напомним, что жители города Киселевска на днях обратились к властям Канады с просьбой предоставить им статус беженцев - по их словам, жить в городе невозможно из-за угольной пыли из разрезов. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев оперативно распорядился расселить авторов видео.

В фокус может попасть и действующий мэр Ярославля Владимир Волков. Ассоциация юристов города заявила, что при нем произошла отмена социальных льгот и упал уровень жизни населения: "Владимир Владимирович, что нужно сделать, чтобы местная власть работала для людей, а не подрывала доверие и авторитет действующей власти, правящей партии и президента РФ?"

К слову о чиновниках и управленцах в целом: среди популярных вопросов – установление зависимости зарплат руководителей от размеров выплат подчиненных. Напомним, что "прямая линия" обычно влияет на расстановку сил в губернаторском корпусе.

Одной из главных тем вполне может стать "мусорная реформа", в регионах до сих пор не отлажена работа операторов, происходит пересмотр тарифов, которые оказались завышенными. Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались президенту на кратный рост платежей за вывоз мусора: семья из четырех человек раньше платила около 100 руб. в месяц, теперь - 600 руб.

"Тариф на вывоз мусора на треть состоит из инвестиционной составляющей, причем эти деньги пойдут на строительство частного мусоросортировочного завода в сотнях километрах от Нижнего Тагила. В частном секторе платежи еще выше, а услуга фактически не оказывается: контейнеров нет, расписание вывоза машиной тоже нет. В городе идут постоянные протесты, но городские власти не хотят ничего замечать", - говорится в обращении.

Жители Архангельской области и соседних регионов массово присылают вопросы о строительстве полигона в Шиесе. Президент месяц назад комментировал развернувшиеся вокруг проекта протесты на медиафоруме, но с тех пор ситуация только усугубилась. В обращении на "прямую линию" жители жалуются на действия сотрудников ЧОПа, задержания экологических активистов.

Вмешательство президента позволило погасить протесты против строительства в сквере Екатеринбурга храма святой Екатерины. Однако в повестку входит другой забор – в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга. Участок площадью 17 тыс. "квадратов" арендует православная община, недавно в зоне густых зеленых насаждений появился строительный забор, который огораживает площадку под будущий храмовый комплекс. Жители полагают, что за забором вырастет очередной религиозный объект, деревья вырубят и закатают в асфальт под парковку, защитники парка отправили обращение на "прямую линию".

"Подчеркиваем: мы не против строительства храмов, мы против любой застройки в парках. Зеленые насаждения – это легкие мегаполиса. Мы хотим гулять по удобным дорожкам и дышать свежим воздухом, а наши дети имеют право кататься на безопасных аттракционах и играть в окружении зелени, а не на развалинах старых детских площадок", - говорится в видеообращении.

Отметим, что в соцсетях немало обращений против строительства объектов в зеленых зонах. Так, жители Подмосковья просят остановить вырубку Монинского леса под строительство СИЗО: изолятор будет располагаться на берегу реки, жители уверены, что заключенные могут коротать срок и в менее живописном месте.

Уже точно не обойдется на "прямой линии" и без, цитируя самого Путина, "позорного" словосочетания "обманутые дольщики". Обращения от россиян, которые из-за недобросовестных застройщиков так и не получили свои квартиры, есть не только на официальном сайте, но и в социальных сетях. При этом жалобы поступают не только от "новичков". Три года назад на "прямую линию" дозвонились обманутые дольщики поселка "Белый город", после чего объект отдали "Урбан Групп", которая позднее тоже обанкротилась.

"Мы остались обманутыми дважды. 160 детей среди них инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи – 2000 человек на улице, это 550 семей. Может быть вы не полностью знаете о нашей проблеме, хотели сообщить, что мы до сих пор без дома", - говорится в обращении.

Среди поступивших вопросов: мизерные пособия по уходу за ребенком (их размер уже пообещали поднять), газификация отдаленных территорий (весной президент давал поручение "Газпрому" ускорить программу), традиционные жалобы на нехватку мест с детских садах и перебои с закупками льготных лекарств. Вместе с тем международная повестка, несмотря на усиленное внимание к ней федеральных телеканалов, россиян почти не интересует: вопросы об улучшении отношений со странами Запада, Штатами и Украиной немногочисленны.