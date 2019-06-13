10 Октября 2020
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капремонт, почтовый ящик, квитанция, побор, подъезд, тсж (2016) | Фото: xn----7sbabhdpeaona7bchj7btmi9u2b.xn--p1ai/

В столице Среднего Урала собственники помещений массово отказываются от услуг регионального Фонда содействия капремонту

В Екатеринбурге собственники помещений в многоквартирных домах массово принимают решения о формировании фонда капитального ремонта (ФКР) на специальном счете, фактически отказываясь от услуг регионального оператора - Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Эта динамика подтверждается изменениями, внесёнными в постановление администрации города "О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург, на счете регионального оператора".

В приложении к документу указаны более 40 адресов многоквартирных домов, чьи жители, руководствуясь ст. 170 Жилищного кодекса РФ, приняли на общих собраниях решения о формировании ФКР на специальных счетах, чтобы в дальнейшем самостоятельно распоряжаться собираемыми средствами. При этом действует правило – "один многоквартирный дом – один специальный счет". Владельцем спецсчёта могут быть товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая компания.

Главная особенность специального счета для ФКР состоит в том, что независимо от того, кто открыл такой банковский счет (кто является владельцем специального банковского счета), денежные средства на этом счете принадлежат собственникам помещений в многоквартирном доме (часть 1 статьи 36.1 ЖК). Но никто из собственников не может самостоятельно распоряжаться своей долей средств ФКР, единолично решать, на что, как и когда истратить свою долю. Для расходования средств со специального счета необходимо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Отметим, что средства со специального счета могут расходоваться только на проведение капитального ремонта того многоквартирного дома, собственники помещений в котором сформировали ФКР на этом счете, даже если планируемый региональной программой срок проведения этих работ ещё не наступил. И не могут направляться на капремонт других многоквартирных домов (статья 177 ЖК), как это происходит при финансировании соответствующих работ из регионального Фонда содействия капитальному ремонту.

Отказ о услуг областного оператора связан, как правило, с жёсткой привязкой к региональной программе капитального ремонта, когда планируемые работы должны быть проведены через 20-30 лет. При этом нельзя спрогнозировать, что произойдёт в стране за эти годы, сможет ли региональный оператор эффективно действовать всё это время.

Перечень из более 40 домов в Екатеринбурге, ушедших из-под "опеки" Фонда содействия капремонту, можно считать началом "большого исхода". Как стало известно Накануне.RU, в настоящее время многие жильцы на общих собраниях охотно голосуют за переход на специальные счета.

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В столице Среднего Урала собственники помещений массово отказываются от услуг регионального Фонда содействия капремонту

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Теги: фонд капитального ремонта, специальный счёт, региональный Фонд содействия капитальному ремонту



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