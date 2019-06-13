Генштаб ВСУ не планирует новых провокаций в Керченском проливе
Новой попытки прорыва через Керченский пролив Киев пока не планирует. Об этом сказал "ВВС Украина" начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
По его словам, "сегодня этот вопрос не стоит". Сначала надо разобраться с задержанием украинских моряков и кораблей 25 ноября прошлого года.
"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - признал он.
При этом Украина не намерена "сдавать позиции" в Азовском море.
Как сообщало Накануне.RU, еще до президентских выборов на Украине США и Европа отказались поддерживать Киев в случае новой провокации в Керченском проливе. А недавно против экс-президента Петра Порошенко было заведено уголовное дело по подозрению в госизмене, когда он отдал приказ о провокации в Керченском проливе.