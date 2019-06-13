10 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
мост через Керченский пролив, Керченский мост (2016) | Фото: rosavtodor.ru

Генштаб ВСУ не планирует новых провокаций в Керченском проливе

Новой попытки прорыва через Керченский пролив Киев пока не планирует. Об этом сказал "ВВС Украина" начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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По его словам, "сегодня этот вопрос не стоит". Сначала надо разобраться с задержанием украинских моряков и кораблей 25 ноября прошлого года.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - признал он.

При этом Украина не намерена "сдавать позиции" в Азовском море.

Как сообщало Накануне.RU, еще до президентских выборов на Украине США и Европа отказались поддерживать Киев в случае новой провокации в Керченском проливе. А недавно против экс-президента Петра Порошенко было заведено уголовное дело по подозрению в госизмене, когда он отдал приказ о провокации в Керченском проливе.

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Генштаб ВСУ не планирует новых провокаций в Керченском проливе

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Теги: Украина, Керченский пролив



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