Стало известно, какую роль сыграл Путин в освобождении Голунова

Член общественного совета при МВД, председатель совета директоров "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил обстоятельства принятия решения об освобождении журналиста Ивана Голунова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во вторник, 11 июня, в МВД сообщили о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Решение принято в связи с недоказанностью его вины. Также министр Владимир Колокольцев просит уволить главу УВД ЗАО за задержание Голунова. 12 июня в Москве прошла несакнционированная акция "против сфабрикованных дел", были задержаны сотни человек.

Вероятно, решение об освобождении корреспондента было принято еще в понедельник, однако официально об этом объявлять не стали, подождав, пока будут получены результаты экспертиз.

В этот день уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с президентом Владимиром Путиным и подробно доложила ему о ситуации.

Муратов выдвинул гипотезу, что высшее "политическое руководство приняло правильное решение", так как усмотрело в действиях МВД попытку сформировать в обществе определенную "точку зрения". Об этом пишет "Infox.ru" со ссылкой на интервью Муратова для The Bell.