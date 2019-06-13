Наш ответ Илону Маску: россияне запустили в космос Рогозина на "Жигулях"

Российская компания ToSky – оператор полетов на стратостатах – провела весьма хайповый запуск летательного аппарата в верхние слои атмосферы Земли.

По аналогии с Илоном Маском, запустившим в качестве "тестовой полезной нагрузки" в космос красный автомобиль Tesla с манекеном за рулем, ToSky отправили "в космос" главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В этом проекте импортозамещение олицетворил красный автомобиль "Жигули" седьмой модели. Впрочем, автомобиль, как и Рогозин, были не настоящими – их заменили небольшой моделью и картонным манекеном.

Авторы проекта делятся подробностями на своей странице во "ВКонтакте": "Во время полёта в стратосферу Рогозин пролетел на своей красной "семёрке" 150 километров, со средней скоростью полета 80км/ч. Дрейфующий стратостат, доставивший Рогозина в стратосферу, приземлился в 2-х тысячах километрах от места запуска, между Монголией и Китаем".