В Челябинской области утонул 4-летний ребенок
В реке Сим утонул 4-летний мальчик.
Трагедия произошла вечером 12 июня в Аше, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Ребенок вместе со сверстником гулял по берегу реки. В какой-то момент мальчик зашел в воду и течение стало уносить его на глубину.
Друг мальчика испугался и побежал звать на помощь взрослых, однако когда помощь подоспела, ребенок уже утонул - его тело нашли ниже по течению Сима.
Сейчас следователи проверяют обстоятельства инцидента.