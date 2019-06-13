В Челябинской области утонул 4-летний ребенок

В реке Сим утонул 4-летний мальчик.

Трагедия произошла вечером 12 июня в Аше, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Ребенок вместе со сверстником гулял по берегу реки. В какой-то момент мальчик зашел в воду и течение стало уносить его на глубину.

Друг мальчика испугался и побежал звать на помощь взрослых, однако когда помощь подоспела, ребенок уже утонул - его тело нашли ниже по течению Сима.

Сейчас следователи проверяют обстоятельства инцидента.