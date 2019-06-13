Жительница Красноуфимска отсудила у областной больницы миллион за потерянный глаз

Жительница Красноуфимска, потерявшая глаз после лечения в областной больнице №1 глаз, отсудила у клиники компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального суда.

В июле 2017 г. пострадавшую госпитализировали в глазное отделение Свердловской областной клинической больницы №1 на плановую операцию по замене хрусталика левого глаза. Она прошла некачественно: началось кровотечение, хрусталик встал неправильно, глаз потерял светоощущение и перестал видеть. В августе прошло второе вмешательство, во время которого произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через 10 дней пациентка вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение глаза врачам не удалось.

Экспертиза качества оказания врачами помощи,которую провёл территориальный фонд обязательного медицинского страхования, показала, что медицинские документы были оформлены неправильно, из-за чего экспертизу стало проводить труднее, не было этапного эпикриза за всё время лечения пострадавшей в стационаре и консилиум врачей. Из-за этих и других нарушений больная ослепла на левый глаз.

Пострадавшая обратилась в Красноуфимский районный суд. Он решил, что больница должна заплатить оставшейся без глаза пациентке 1 млн руб. компенсации морального вреда, 15,7 тыс. руб. материального ущерба и 5 тыс. руб., которые жертва лечения потратила на адвоката. Вердикт оставил в силе Свердловский областной суд.