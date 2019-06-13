"Воскресший" в Сочи Цапок оказался вором в федеральном розыске

Человек, попавший на фото с места ДТП в Сочи и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, это Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Его объявили в федеральный розыск в Выселках, недалеко от Краснодара.

Напомним, жители Краснодарского края направили в прокуратуру просьбу проверить данные о достоверности смерти главаря банды и установить личность мужчины на снимке. Они считают, что глава Кущевской ОПГ Сергей Цапок мог инсценировать свою смерть в 2014 году.

Между тем, адвокат преступной банды Умалат Сайгитов допустил возможное "воскрешение" Цапка.Причины смерти, которые объявлены, были нелепыми, сказал он в беседе с "360".

Адвокат отметил, что у Цапка были большие финансовые возможности, а в Краснодаре зашкаливает уровень коррупции. По его словам, подобные "сценарии" редко встречаются и "кому-то нужно оживить эту историю, "оживить" Цапка".

Сергей Цапок – один из главных обвиняемых громкого уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в ноябре 2010 года. Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил его к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Главарь кущевской банды Сергей Цапок умер в следственном изоляторе естественной смертью, в результате отрыва тромба, следов физического насилия на его теле не выявлено, сообщали в прокуратуре Краснодарского края по результатам проведенной проверки.