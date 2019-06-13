Куйвашев предложил значительно расширить круг свердловчан, которые получат компенсации на оборудование для цифрового ТВ

Минсоцполитики Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева и с учетом предложений спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной и депутатов регионального парламента подготовило законопроект, значительно расширяющий круг жителей региона, которые смогут получить денежную компенсацию за приобретённое оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала.

Свердловская область, напомним, перешла на цифру 3 июня. В целом, по оценке экспертов, в регионе была проведена качественная подготовительная работа, что позволило осуществить переход в штатном режиме, когда подавляющее большинство свердловчан не почувствовали никаких неудобств. При этом из-за особенностей рельефа для прихода ЦТВ в некоторых населенных пунктах требуется спутниковое оборудование. Специальные приставки нужны и людям, имеющие старые модели телевизоров и принимающим телесигнал на обычную дециметровую антенну.

Региональные власти еще в 2018 году разработали закон, который позволил малоимущим уральцам получать компенсацию до 90% стоимости оборудования, необходимого для приема "цифры". Сегодня региональные власти уже получили свыше 900 заявок на компенсацию, более 780 жителей региона получили деньги.

Инициатива губернатора значительно расширяет их круг. Так, согласно параметрам законопроекта, который глава региона внесет на рассмотрение депутатов, вернуть большую часть стоимости приобретенного оборудования помимо ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны скоро смогут супруги ушедших из жизни ветеранов и инвалидов ВОВ; узники нацистских концлагерей, гетто и других созданных фашистами мест принудительного содержания; семьи и одинокие люди, чей среднедушевой доход не превышает две величины прожиточного минимума.

Напомним, что всю информацию, связанную с переходом на цифровое телевещание, можно получить по "горячим линиям" – РТРС 8-800-220-20-02 и региональной 8-800-250-89-60. Также информация размещена на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.