"Подорожает буквально все". Челябинске эксперты выступили против введения "углеродного налога"

Челябинские эксперты выступили против "углеродного налога". Введение нового налога ухудшит финансовое положение российского бизнеса и приведет к росту цен, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы.

Председатель Челябинского регионального отделения общественной организации "Деловая Россия", депутат ЗСО Константин Захаров считает, что введение такого налога ухудшит финансовое положение небольших компаний.

"Представьте, что вы пришли к доктору и он вам прописывает пускание крови, потом пришли к другому доктору и он прописывает то же самое, и потом к зубному врачу и он вам тоже прописывает, и так вам всю кровь спустят под благовидным предлогом и вы умрете. С бизнесом то же самое происходит. Любые налоги, которые предлагается внедрить, должны делаться очень разумно. Прежде чем внедрять и увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, нужно отменять какие-то предыдущие виды нагрузок", - подчеркнул он.

Введение "углеродного налога", по мнению Анатолия Чубайса, необходимо для экспорта товаров в Европу. Сейчас в Евросоюзе действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом.

"Мы сегодня ничего в Европу, кроме энергоресурсов, и не продаем, а энергоресурсы у нас и так будут покупать, и этот "углеродный налог" никак не отразится на этом процесс, а вот для тех небольших компаний, которые сегодня хоть что-то производят в сфере машиностроения, высоких переделов, введение такого налога на территории России сразу же ухудшит их финансовое положение и сделает невозможным для некоторых вообще ведение бизнеса. Мы относимся отрицательно к этой идее и согласны с позицией некоторых экспертов, которые говорят, что сам этот налог убийственнее для бизнеса, чем углеродная проблема, ради которой он вводится", - заявил Константин Захаров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров также выступил против введения новых налогов.

"Ситуация очень неоднозначная. Как защитник интересов бизнеса, я выступаю против введения новых налогов, ведь совсем недавно несколько неналоговых платежей решено включить в Налоговый кодекс, в том числе и экологический налог. К тому же, в рамках реализации нацпроекта "Экология", промышленники запланировали существенные вложения в модернизацию производства, которая сделает его на порядок экологичней. Это значит, что и выбросы углекислого газа будут снижаться", - сообщил он.

Гончаров отметил, что об углеродных платежах говорят уже давно. В 2016 г. эксперты подсчитали, что при платеже 15 долларов за тонну парниковых газов, суммарный объем отчислений российской промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства может достичь 40 млрд долларов в год.

"В итоге, подорожает буквально всё – от электроэнергии и топлива до продуктов и ширпотреба. Мне кажется, что сейчас в экономике страны не столь блестящее положение, чтобы позволить такие траты. Конечно, объем выбросов еще нужно точно подсчитать, как правильно заметил Анатолий Борисович. Возможно, сегодня наша индустрия уже больше, чем 5 лет назад, удовлетворяет требованиям Парижского соглашения по предельным выбросам. Нужно очень скрупулезно просчитать все плюсы и минусы, чтобы не загубить нашу промышленность. В чем-то схожая ситуация была с вступлением России в ВТО, когда нас пугали, что без этого никакой экспорт невозможен. А в итоге, сегодня к мнению данной международной организации мало кто прислушивается", – добавил он.