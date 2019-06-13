10 Октября 2020
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Общество В России
Наиля Аскер-Заде (2019) | Фото:tatler.ru

Наиля Аскер-Заде снялась для обложки Tatler

После апрельской блокировки Роскомнадзором материалов о главе ВТБ и ведущей каналов "Россия 1" и "Россия 24" Наиле Аскер-Заде журналистка, кажется, в полной силе ощутила так называемый "эффект Стрейзанд". Популярность ее быстро выросла в сети, где раньше Наилю знали не очень хорошо, а она, воспользовавшись случаем, завела Teleram-канал, у которого уже более 11 тыс. подписчиков.

Впрочем, раскрывать интимные тайны перед telegram-аудиторией Наиля не собирается, не пишет она и о своем люксовом гардеробе, который, по прикидкам модных критиков тянет на многие миллионы рублей. На откровенные вопросы "в лоб" Аскер-Заде отвечает так: "Да мне в тусовочке связи с половиной списка Форбс приписывают, так что можете до утра гадать на фамилии, все равно не угадаете). И да - ЖЖ-тусовка нулевых сильно угадывается по стилю. Даже пережив фейсбук с твиттером".

ÐÐ°Ð¸Ð»Ñ ÐÑÐºÐµÑ€-Ð—Ð°Ð´Ðµ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:tatler.ru

ÐÐ°Ð¸Ð»Ñ ÐÑÐºÐµÑ€-Ð—Ð°Ð´Ðµ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:tatler.ru

Фото: Tatler.Ru

На волне популярности интервью с Наилей записал журнал Tatler, который чаще всего пишет о женах богатых мужчин, тех самых "форбсов". Да не просто интервью – с Аскер-Заде сделали двойную обложку.

"Июльский номер Tatler выходит с двумя обложками. На них — одна из самых известных ведущих страны, обладательница премии ТЭФИ в номинации "Лучший интервьюер" Наиля Аскер-заде, - пишет Tatler. - Интерес к звезде "России 1" всегда был высоким, а в последнее время накопилось и много вопросов. При этом Наиля, которая за свою карьеру проинтервьюировала больше форбсов, чем кто-либо, сама никогда не давала интервью. Но для нас сделала исключение — главный редактор "Татлера" Ксения Соловьева встретилась с Наилей и задала ей самые насущные вопросы".

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Наиля Аскер-Заде снялась для обложки Tatler

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Теги: наиля аскер-заде, tatler, втб



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