Корпорация развития Пермского края расторгла договор с одним из подрядчиков ЖК "Любимов"

Корпорация развития Пермского края расторгла договор с казанским строительным управлением "Радиант", которое являлось подрядчиком строительства домов №5, 9 и 10 ЖК "Любимов" в Березниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Причиной расторжения контракта стало нарушение сроков строительства. Компания отстала от графика более чем на три месяца. Повторный конкурс на достройку трех домов будет объявлен до конца июня.

Напомним, ранее перед властями региона были поставлены масштабные задачи по расселению жителей из зоны техногенной аварии. Завершить расселение должны к 2020 году. Строительство ЖК "Любимов" финансируется из федерального, краевого бюджетов и средств компании "Уралкалий". Сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в микрорайоне "Любимов" уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 г. новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК "Любимов" будут построены дома на 6 тыс. новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

Ход строительства нового микрорайона в Березниках контролируется правительственной комиссией по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае совместно с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО.