Титов просит СКР изменить меру пресечения топ-менеджеру Baring Vostok

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил изменить меру пресечения члену совета директоров банка "Восточный" и топ-менеджеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.

Обращение направлено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает РИА Новости.

Также Титов призвал изучить вопрос об обоснованности на данной стадии избрания Филиппу Дельпалю содержания под стражей.

Следствием не представлено конкретных данных о том, что Дельпаль пытался скрыться, уничтожить документы или оказать давление на свидетелей, пояснил уполномоченный по делам бизнесменов.

Напомним, Дельпаль является фигурантом уголовного дела о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Как считает следствие, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9% акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена.

В феврале суд отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Дельпаля и еще четырех человек. Позднее Калви перевели под домашний арест, Дельпаль остался в изоляторе.