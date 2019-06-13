10 Октября 2020
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самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

"ЮТэйр" объяснила причины отправки в Тюмень багажа пассажиров рейса Уфа – Екатеринбург

Пассажиры рейса Уфа – Екатеринбург авиакомпании "ЮТэйр" не смогли вовремя получить свой багаж – часть вещей улетела в Тюмень, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Рейс состоялся 12 июня, часть вещей пассажиров улетела в Тюмень. В пресс-службе перевозчика сообщили Накануне.RU, что причины отправки багажа и его владельцев в разные города носит технический характер.

"Багаж уже доставили в Екатеринбург и выдадут пассажирам", - уточнили в "ЮТэйр".

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"ЮТэйр" объяснила причины отправки в Тюмень багажа пассажиров рейса Уфа – Екатеринбург

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Теги: ЮТэйр, потерянный багаж, Уфа - Екатеринбург



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