"ЮТэйр" объяснила причины отправки в Тюмень багажа пассажиров рейса Уфа – Екатеринбург

Пассажиры рейса Уфа – Екатеринбург авиакомпании "ЮТэйр" не смогли вовремя получить свой багаж – часть вещей улетела в Тюмень, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейс состоялся 12 июня, часть вещей пассажиров улетела в Тюмень. В пресс-службе перевозчика сообщили Накануне.RU, что причины отправки багажа и его владельцев в разные города носит технический характер.

"Багаж уже доставили в Екатеринбург и выдадут пассажирам", - уточнили в "ЮТэйр".