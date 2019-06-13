За штурвал российских истребителей могут сесть девушки

Девушки, получившие летные специальности в краснодарском училище, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе и истребительной, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

С 2017 года училище набирает и девушек, желающих стать военными летчицами. За два года зачислили 31 девушку, в этом году планируется провести еще один набор. Правда, ранее сообщалось, что первые потоки выпускниц смогут служить только в транспортной авиации.

"В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть - если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим", - сказал Юдин.

Он пояснил, что решение о пригодности летчиков принимается на основании специальных испытаний, включающих проверку психологических и когнитивных качеств человека. Их проходят на вступительных экзаменах и во время обучения.