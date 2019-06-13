Рабочие Макаровского моста залили розовой краской реку Исеть

Рабочие, которые красили Макаровский мост в Екатеринбурге, загрязнили розовой краской реку Исеть, об этом Накануне.RU сообщили в Комитете городского пруда.

Как отметила член комитета Алена Цорик, работники не использовали защитные средства и красили из обычного краскопульта. В результате на берегу водоема образовался розово-красный налет. По мнению активистов, это грозит реке экологическими проблемами.

"Зрелище удручающее. При этом подрядчик не видит проблемы, а остальные об этой проблеме просто не знают. Обращение в комитет по экологии уже написано, но, как показывает опыт, общественный резонанс помогает вопросам решаться", - написала в Facebook Цорик.