10 Октября 2020
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Общество Свердловская область
загрязнение, Исеть (2019) | Фото:Комитет городского пруда

Рабочие Макаровского моста залили розовой краской реку Исеть

Рабочие, которые красили Макаровский мост в Екатеринбурге, загрязнили розовой краской реку Исеть, об этом Накануне.RU сообщили в Комитете городского пруда.

Как отметила член комитета Алена Цорик, работники не использовали защитные средства и красили из обычного краскопульта. В результате на берегу водоема образовался розово-красный налет. По мнению активистов, это грозит реке экологическими проблемами.

"Зрелище удручающее. При этом подрядчик не видит проблемы, а остальные об этой проблеме просто не знают. Обращение в комитет по экологии уже написано, но, как показывает опыт, общественный резонанс помогает вопросам решаться", - написала в Facebook Цорик.

загрязнение, Исеть(2019)|Фото:Комитет городского пруда

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Рабочие Макаровского моста залили розовой краской реку Исеть

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Теги: Макаровский мост, рабочие, краска, Исеть, загрязнение



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