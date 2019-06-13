Дуров связал DDoS-атаку на Telegram с протестами в Гонконге

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал недавние проблемы в работе приложения, которые отмечали пользователи по всему миру.

В Twitter Дуров написал, что атака была совершена с IP-адресов, расположенных, в основном, в Китае. По его словам, все подобные атаки на Telegram совпадали по времени с протестами в Гонконге. "Этот случай не был исключением", - добавил Дуров.

Массовые акции протеста в Гонконге проходят уже несколько дней. Они связаны с законопроектом об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай. Накануне в центре города протестующий пытались строить баррикады, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.