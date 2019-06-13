Пермская прокуратура запретила городской службе спасения покупать иномарку за миллион рублей

Прокуратура Перми объявила предостережение директору пермской городской службы спасения Владимиру Касымову после проверки соблюдения муниципальным учреждением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации ведомства, служба спасения разместила на сайте госзакупок аукцион на покупку автомобиля иностранного производства стоимостью в 1,1 млн руб. При этом, согласно конкурсной документации, требования к техническим характеристикам автомобиля были применимы только к одной марке. В прокуратуре сочли, что это может привести к ограничению прав неопределенного круга производителей легковых авто.

Покупка автомобиля была отменена.