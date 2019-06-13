Захватчик самолёта "Аэрофлота" Сургут – Москва признан невменяемым

Сургутянин, предпринявший попытку захвата самолёта "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, признан невменяемым. Таковы итоги расследования уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, "Боинг 737-800" "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву днём 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших не было. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.

В рамках расследования прошли комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. По её итогам обвиняемый признан невменяемым. Дело ушло в суд для решения о принудительном лечении злоумышленника.