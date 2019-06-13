10 Октября 2020
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Донецк, Марьинка, Красногоровка (2015) | Фото: Накануне.RU

В ДНР опровергли приближение украинских войск к Донецку

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что сообщения Киева о занятии новых позиций под Донецком и продвижении к столице ДНР не соответствуют действительности.
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Он подтвердил, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, но продвижения их вглубь Марьинки нет, и армия ДНР занимает свои прежние позиции.

Как сообщало Накануне.RU, вчера в Киеве заявили, что украинские боевики заняли почти всю Марьинку, граничащую с Донецком.

Военкора Александр Сладков также опровергает продвижение ВСУ, но сообщает, что обстановка действительно накаляется.

"Даже безопасные ранее позиции ДНР теперь терпят украинские обстрелы. Настораживает факт переброски к линии фронта украинских РСЗО "Смерч", - сообщает Сладков.

Напомним, новый украинский президент Владимир Зеленский приказал "жестко" стрелять по Донбассу.

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В ДНР опровергли приближение украинских войск к Донецку

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ, Донецк



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