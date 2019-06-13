На два нефтяных танкера в Оманском заливе совершена атака

Два нефтеналивных судна подверглись атаке в Оманском заливе, на танкерах произошли взрывы.

Об этом сообщило иранское агентство Press TV. С танкеров были поданы сигналы о помощи.

Британский Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства также передал об инциденте, произошедшим в 45 км от иранского побережья, пишет Regnum.

На фоне нападения цены на нефть выросли более чем на 4%.

В мае два саудовских танкера подверглись диверсии в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ. Один из танкеров находился в пути в порт погрузки нефти, предназначенной для отправки в Соединенные Штаты.

Сообщалось, что конструкциям кораблей нанесен существенный ущерб, однако жертв или разливов нефти удалось избежать.