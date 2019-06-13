Дочь Дмитрия Пескова была замечена на акции в поддержку Голунова

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова была замечена на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Мероприятие состоялось накануне в Москве.

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Телеграм-канал Varlamov News опубликовал видео очевидца, снятое вблизи здания МВД на Петровке. В ролике появляется девушка, похожая на Пескову, она стоит в компании некоего молодого человека, никаких лозунгов не выкрикивает и транспарантов в руках не держит.

Сама Пескова опубликовала в Instagram свою фотографию с газетой РБК в руках. На передовице издания видна надпись "Я/Мы Иван Голунов". Впрочем, появилась запись накануне – когда уже стало известно о снятии с журналиста обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

"Российский суд неоднократно осуждал сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию доказательств. Сомнения на счёт дела Голунова естественно присутствуют у каждого из нас. Определить вину может только СПРАВЕДЛИВЫЙ суд", - пишет под фото Пескова.