10 Октября 2020
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Общество Воронежская область
сосна (2010) | Фото:foto.rambler.ru

Губернатор поручил постоянно контролировать ситуацию с повреждением деревьев в Северном лесу

На встрече губернатора Александра Гусева с  руководителем департамента природных ресурсов и экологи области Алексеем Карякиным обсуждалась ситуация в парке "Северный лес", передает корреспондент Накануне.RU.

Поводом для встречи стали многочисленные обращения жителей города Воронежа по поводу обнаружения отверстий в деревьях, произрастающих на территории природного парка «Северный лес».

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Алексей Карякин доложил главе региона, что сотрудниками департамента совместно со специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Воронежской области», ФГБУ «ВНИИЛГиС биотех», Подгоренского участкового лесничества Семилукского лесничества КУВО «Лесная охрана», управления экологии администрации городского округа город Воронеж, ООО «Объединенные питомники», а также представителями инициативной группы «Северный лес» было проведено обследование территории природного парка. По его результатам выявлено 141 поврежденное дерево породы сосна обыкновенная. Материалы направлены в полицию для проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления нарушителей режима особой охраны природного парка и привлечения их к ответственности.

Руководитель департамента также отметил, что в настоящее время факты усыхания деревьев в результате нанесенных повреждений не установлены.

По итогам встречи Александр Гусев дал поручение Алексею Карякину осуществлять постоянный мониторинг как самой территории парка, так и состояния деревьев, которым нанесены повреждения, и держать ситуацию на контроле. 

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Губернатор поручил постоянно контролировать ситуацию с повреждением деревьев в Северном лесу

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Теги: александр гусев, парк северный лес, деревья поврежденные, мониторинг



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