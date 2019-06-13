В споре между жильцами домов на юго-западе Екатеринбурга новый поворот: собаки без поводков и намордников

Несмотря на попытки администрации Екатеринбурга разрешить конфликт между жителями дома №135 на улице Амундсена и их соседями из ЖК WOODS (застройщик - ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"), которые с декабря прошлого года отстаивают право пользоваться расположенной между ними территорией, противостояние между сторонами обостряется.

"Наконец жителям нашего дома стало понятно, для чего АСК [Атомстройкомплекс] "захватил" часть двора! – сообщили Накануне.RU в своём письме представители дома на Амундсена, 135 (авторский стиль сохранён). – Жители ЖК [жилого комплекса] не нашли лучшего, как использовать территорию детской площадки, нагло захваченной у детей нашего двора, для выгула и тренировки собак! И, что удивительно, большинство собаководов гуляют со своими питомцами по дорожкам, и только несколько человек выгуливают на площадке!"

Авторы письма расценивают поведение некоторых своих соседей как провокацию, отмечая, что собаки бойцовских пород, которых хозяева выводят без поводков и намордников, бросаются в сторону детей по другую сторону забора.

"Получается, что мы уже и в собственный, урезанный, двор выйти не можем, – делают вывод они. – И, что поражает, провокацией занимаются не молодые люди, что было бы хоть как то понятно, а женщины в возрасте, имеющие детей или внуков! Как сказал один из владельцев – "Подумаешь, отсижу если что".

Напомним, на прошлой неделе в администрации Екатеринбурга при участии мэра города Александра Высокинского прошла встреча между сторонами конфликта. В горадминистрации по итогам встречи сделали вывод, что "в ходе переговоров наметились пути решения". Однако ни жильцы дома на Амундсена, 135, ни новосёлы из ЖК WOODS оптимизма муниципальной власти не разделяют, претендуя на спорную территорию и не желая принимать аргументы оппонентов.