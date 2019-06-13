10 Октября 2020
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Общество Воронежская область
александр гусев, вручение паспортов (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Юные воронежцы получили паспорта из рук губернатора

Накануне Дня России, в правительстве Воронежской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным гражданам региона, в которой принял участие губернатор Александр Гусев, передает корреспондент Накануне.RU.

александр гусев, вручение паспортов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Чести получить паспорт из рук главы региона удостоились призеры Олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований – всего 20 человек."Сегодня это событие особенно знаменательно, потому что проходит в преддверии двух важных праздников – Дня России и 85-летия со Дня образования Воронежской области. Я поздравляю вас, ребята, а также всех жителей региона. Наша область всегда играла важную роль в жизни страны, и вам предстоит продолжить написание славной истории России и региона. Сегодня вы впервые получаете свой главный документ, который дает вам официальные права и обязанности. Очень хочется, чтобы вместе с новым статусом и ощущением себя взрослыми вы чувствовали свою ответственность за любые поступки и решения – перед собой, перед близкими, перед большой и малой родиной", - обратился к школьникам губернатор.

александр гусев, вручение паспортов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев пожелал мальчишкам и девчонкам ярких и насыщенных школьных лет, настоящих друзей, удачи в выборе дальнейшего жизненного пути:

Вручению паспортов предшествовало принятие присяги гражданина России. Текст присяги зачитал неоднократный призер и победитель Всероссийских и областных соревнований по карате, призер турнира юных естествоиспытателей, призер конкурса чтецов Иван Скороходов, а ребята хором поклялись соблюдать Конституцию страны и ее законодательство. Вместе с документом юные граждане получили подарки на память – брошюры «Конституция Российской Федерации», а также книги об истории Воронежского края.

александр гусев, вручение паспортов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Юные воронежцы получили паспорта из рук губернатора

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Теги: александр гусев, вручение паспортов, день россии



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