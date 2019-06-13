10 Октября 2020
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ЦРБ города Тутаева, койки (2019) | Фото: vk.com/tiptutaev76

"Жить за Волгой все сложнее": Жители Тутаева пожаловались депутату Госдумы на недоступную медицину

В левобережной части Тутаева Ярославской области до сих пор не решены проблемы с медицинским обслуживанием.

Местные жители рассказали об этом депутату Госдумы Александру Грибову на приеме. Медицина, по их словам, почти недоступна.

"С левого берега Тутаева на прием пришла целая делегация. Жить за Волгой все сложнее, - написал депутат на своей странице в Facebook. - Специалисты не хотят ехать туда работать, терапевтических коек нет, анализы сдать и получить результат очень сложно и долго. Социальная аптека пуста: нет ни платных, ни бесплатных лекарств".

В прошлом году на левом берегу Тутаева было закрыто отделение сестринского ухода, перед этим - терапевтическое отделение, сообщает Regnum.

В январе главный врач Центральной районной больницы города Тутаев ответил пациентам, опубликовавшим шокирующие фото учреждения.

В соцсетях появились фотографии палат больницы, на которых запечатлены грязные матрасы, осыпающаяся краска и штукатурка, разбитая мебель и прочее.

Главврач заявил, что в корпусе инфекционного отделения, где велась съемка, ведется капитальный ремонт, и он займет еще около двух месяцев. Доктор добавил, что "быстро котята родятся, а капитальный ремонт – это серьезное мероприятие".

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Тутаев прославился тем, что его решили переименовать в Романов-Борисоглебск. Однако местные жители выступили против. Судя по ситуации в больнице и ее оценке со стороны главврача, у властей действительно не было других насущных проблем, кроме как переименование города, названного в честь красноармейца, погибшего во время подавления Ярославского мятежа.

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"Жить за Волгой все сложнее": Жители Тутаева пожаловались депутату Госдумы на недоступную медицину

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Теги: тутаев, медицина, ярославская область



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