10 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
хребет таганай (2011) | Фото: Накануне.ru

В национальном парке "Таганай" сгорел музей природы

В национальном парке "Таганай" огнем уничтожено здание музея природы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, инцидент произошел поздно вечером 12 июня. Огнем уничтожено деревянное здание с тремя пристройками, повреждены два квадроцикла, автомобиль УАЗ и снегоход.

Причиной пожара мог стать поджог. Огонь начал распространяться снаружи, возле одной из кладовых.

Как рассказал директор национального парка "Таганай" Алексей Яковлев, огонь уничтожил экспонаты музея: книгу с 40 тысячами подписей, собранных в жителями Челябинской области в поддержку создания "Таганая", чучела, минералогическую коллекцию, дневники наблюдений.

"Имущество – серьёзная потеря для нас, но невосполнимый урон – это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика", - добавил он.

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В национальном парке "Таганай" сгорел музей природы

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Теги: Таганай, музей природы, пожар,



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