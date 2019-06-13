В работе автоматов по продаже билетов московского метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов в московском метро произошел сбой.

Официальный аккаунт Московского метрополитена предлагает покупать билеты онлайн или в кассах метро.

"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.