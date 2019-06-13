Свердловская область войдёт в число пяти регионов, где появится Фонд содействия трудоустройству инвалидов

Свердловская область войдёт в число участников пилотного проекта по созданию Фонда содействия трудоустройству инвалидов. На деньги организации можно будет не только создать новые рабочие места, но и обеспечить профобучение граждан, стажировку молодых специалистов, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информполитики.

Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Евгений Куйвашев. По словам главы департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, регион принял участие в разработке федеральным министерством труда и социальной защиты законопроекта о проведении в 2020-25 гг. эксперимента по трудоустройству инвалидов. Предполагается, что Средний Урал станет одним из пяти регионов-участников пилотного проекта. В его рамках будет создан специальный фонд, средства которого пойдут на обучение и проведение стажировок людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них рабочих мест, на стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов, их сопровождение при трудоустройстве.

Финансировать работу фонда предполагается за счёт компенсационных выплат предприятий: с будущего года в регионах-участниках эксперимента работодатели, которые не имеют возможности по объективным причинам принять на работу инвалидов по отведённым им квотам, смогут выбрать альтернативный путь и внести в фонд деньги, которые и пойдут на содействие трудоустройству инвалидов там, где это возможно.

Евгений Куйвашев напомнил, что в Свердловской области проживают 290 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Региональные власти комплексно подходят к решению их проблем. Так, в рамках программы «Доступная среда» на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов выделяется значительный объем средств. Только в текущем году запланировано около 140 миллионов рублей, а за весь период действия программы, то есть с 2014 года, – около 1 миллиарда рублей. Для реализации программы областные власти создали специальный реестр, в который занесены объекты социальной инфраструктуры и услуги в тех сферах жизнедеятельности, которые считаются приоритетными для инвалидов. В реестр с 2014 года вошли 205 объектов, почти 70% которых переформатированы в доступные для людей с ограниченными возможностями. Работа по этому направлению продолжается – на этом губернатор Евгений Куйвашев акцентировал внимание.