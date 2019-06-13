Свердловская область войдёт в число пяти регионов, где появится Фонд содействия трудоустройству инвалидов

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
новые вагоны екатеринбургского метрополитена (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область войдёт в число пяти регионов, где появится Фонд содействия трудоустройству инвалидов

Свердловская область войдёт в число участников пилотного проекта по созданию Фонда содействия трудоустройству инвалидов. На деньги организации можно будет не только создать новые рабочие места, но и обеспечить профобучение граждан, стажировку молодых специалистов, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информполитики.

Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Евгений Куйвашев. По словам главы департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, регион принял участие в разработке федеральным министерством труда и социальной защиты законопроекта о проведении в 2020-25 гг. эксперимента по трудоустройству инвалидов. Предполагается, что Средний Урал станет одним из пяти регионов-участников пилотного проекта. В его рамках будет создан специальный фонд, средства которого пойдут на обучение и проведение стажировок людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них рабочих мест, на стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов, их сопровождение при трудоустройстве.

Финансировать работу фонда предполагается за счёт компенсационных выплат предприятий: с будущего года в регионах-участниках эксперимента работодатели, которые не имеют возможности по объективным причинам принять на работу инвалидов по отведённым им квотам, смогут выбрать альтернативный путь и внести в фонд деньги, которые и пойдут на содействие трудоустройству инвалидов там, где это возможно.

Заседание правительства Свердловской области(2019)|Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Евгений Куйвашев напомнил, что в Свердловской области проживают 290 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Региональные власти комплексно подходят к решению их проблем. Так, в рамках программы «Доступная среда» на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов выделяется значительный объем средств. Только в текущем году запланировано около 140 миллионов рублей, а за весь период действия программы, то есть с 2014 года, – около 1 миллиарда рублей. Для реализации программы областные власти создали специальный реестр, в который занесены объекты социальной инфраструктуры и услуги в тех сферах жизнедеятельности, которые считаются приоритетными для инвалидов. В реестр с 2014 года вошли 205 объектов, почти 70% которых переформатированы в доступные для людей с ограниченными возможностями. Работа по этому направлению продолжается – на этом губернатор Евгений Куйвашев акцентировал внимание.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловская область войдёт в число пяти регионов, где появится Фонд содействия трудоустройству инвалидов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фонд содействия трудоустройству инвалидов, Евгений Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети