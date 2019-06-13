История с котом Бари Алибасова может оказаться фейком

Близкая подруга продюсера Бари Алибасова Лена Ленина раскритиковала окружение попавшего в реанимацию артиста. Особенно не довольна светская львица поведением сына Бари – Бари Алибасова-младшего.

Напомним, молодой человек передал журналистам фотографии отца из больничной палаты, на которых тот выглядит, мягко говоря, не слишком хорошо. По рассказам того же сына его отец сейчас вряд ли может принимать осознанные решения о фотографировании. Также Ленина полагает, что история со сбежавшим котом Алибасова может быть фейком.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что вышедший из комы Алибасов интересовался своим котом больше, чем близкими людьми. Затем появилась новость, что кот сбежал во время домашней пресс-конференции окружения Алибасова. За находку кота обещают щедрое вознаграждение – 800 тыс. руб.

"Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина, - цитирует Ленину "Комсомольская правда". - А Сергей из деликатности и по долгу службы ничего не комментирует, селфи из больниц не делает и не пиарится на болезни босса. В общем, выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит. По матери. По голове. Или по заднице".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил по ошибке жидкость для прочистки труб. У него химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Врачи ввели продюсера на несколько дней в медикаментозную кому, после которой он некоторое время ничего не помнил.