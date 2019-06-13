История с котом Бари Алибасова может оказаться фейком

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

История с котом Бари Алибасова может оказаться фейком

Близкая подруга продюсера Бари Алибасова Лена Ленина раскритиковала окружение попавшего в реанимацию артиста. Особенно не довольна светская львица поведением сына Бари – Бари Алибасова-младшего.

Напомним, молодой человек передал журналистам фотографии отца из больничной палаты, на которых тот выглядит, мягко говоря, не слишком хорошо. По рассказам того же сына его отец сейчас вряд ли может принимать осознанные решения о фотографировании. Также Ленина полагает, что история со сбежавшим котом Алибасова может быть фейком.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что вышедший из комы Алибасов интересовался своим котом больше, чем близкими людьми. Затем появилась новость, что кот сбежал во время домашней пресс-конференции окружения Алибасова. За находку кота обещают щедрое вознаграждение – 800 тыс. руб.

"Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина, - цитирует Ленину "Комсомольская правда". - А Сергей из деликатности и по долгу службы ничего не комментирует, селфи из больниц не делает и не пиарится на болезни босса. В общем, выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит. По матери. По голове. Или по заднице".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил по ошибке жидкость для прочистки труб. У него химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Врачи ввели продюсера на несколько дней в медикаментозную кому, после которой он некоторое время ничего не помнил.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

История с котом Бари Алибасова может оказаться фейком

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бари алибасов, кот, медикаментозный сон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.06.2019 13:29 Мск Бари Алибасову предложили пройти реабилитацию в Казахстане
Ранее 14.06.2019 19:45 Мск Пропавшего кота Бари Алибасова нашли кунгфуисты: от вознаграждения отказались
Ранее 13.06.2019 13:57 Мск Бари Алибасову подсунули чужого кота?

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.06.2019 14:01 Мск "Состояние тяжелое": Бари Алибасов остается в реанимации
Ранее 11.06.2019 12:21 Мск Бари Алибасов вышел из комы и ничего не помнит
Ранее 11.06.2019 01:25 Мск Сын Алибасова не подтвердил сообщения о внутреннем кровотечении у отца
Ранее 10.06.2019 07:54 Мск Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях, возникших у продюсера

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети