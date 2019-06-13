Доля россиян, покупающих товары только по скидкам, превысила 50%

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары только по скидкам, составила 50,6%, сообщает "Коммерсант".

По данным исследовательской компании Ipsos Comcon, в 2016 году доля экономящих потребителей составила 41%. В 2017 году исследование показало, что 45% россиян покупают товары со скидками.

При этом в некоторых категориях товаров повседнего спроса показатель достиг отметки 70% и продолжает расти. Компания в качестве основных причин называет продолжающееся падение доходов населения и индекса потребительского доверия.

Как сообщалось ранее, реальные располагаемые денежные доходы жителей России вопреки ожиданиям кабмина продолжат падение. Предпосылок для роста реальных доходов сегодня нет, говорят эксперты.

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, говорят директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.