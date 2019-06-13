10 Октября 2020
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аллея славы, Борис Изгагин, плита (2019) | Фото: vk.com/museumpmz

В Перми на аллее славы установили памятную плиту с ошибкой в фамилии

В Перми на Аллее доблести и славы установили памятные плиты с именами великих земляков. Однако в одном из имен была допущена ошибка. Бывшего директора моторостроительного завода им. Свердлова Бориса Изгагина назвали Борисом Изганиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии с плитой разлетелись по социальным сетям. В мэрии уже отреагировали на произошедшее и пообещали, что в ближайшее время подрядчик за свой счет исправит ошибку. Департамент культуры принес извинения родственникам Бориса Изгагина, а глава города Дмитрий Самойлов поручил объявить выговор директору городского центра охраны памятников Андрею Васильеву за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке именных плит.

аллея славы, Борис Изгагин, плита(2019)|Фото: vk.com/museumpmz

Добавим, что Борис Изгагин родился в Чусовом в 1919 г. С 1939 года работал на Пермском моторном заводе, начинал с должности технолога сборочного цеха, затем стал начальником сборочного цеха, начальником производства. В 1964 году был назначен руководителем второго (ракетного) производства, представлявшего собой отдельную заводскую структуру по производству ракетных двигателей. С 1973 по 1986 год был директором Пермского моторного завода. В период с 1986 по 2004 год работал на Пермском моторном заводе ведущим инженером службы эксплуатации. Удостоен звания Почетного гражданина города Перми.

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В Перми на аллее славы установили памятную плиту с ошибкой в фамилии

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Теги: аллея славы, Борис Изгагин, плита



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