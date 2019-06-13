Фигуристка Медведева поздравила соотечественников с Днем России "неправильным" флагом

В сети снова хейтят фигуристку Медведеву. На сей раз она допустила оплошность в поздравлении с Днем России, за что ей, конечно, досталось от пользователей.

19-летняя Евгения Медведева за последние пару лет стала не только одной из самых популярных в мире фигуристок, но и "любимицей" интернет-троллей и хейтеров. Звезде спорта достается буквально за все, начиная с костюмов для ледовых шоу и заканчивая картинками с российским флагом.

В День России Медведева опубликовала забавный шарж на саму себя: девочка в русском кокошнике и спортивном костюме национальной сборной подмигивает на фоне триколора. Вот только в начальной версии поста триколор был не совсем российский: бело-красно-синий. Фигуристке тут же начали указывать на ошибку, причем в довольно грубой форме. Она быстро заменила картинку на "правильную", а комментарии закрыла, оставив лишь свое поздравление: "С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ!".

С прошлого сезона серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. Хотя Евгения продолжает выступать за Россию, получает место в сборной и показывает неплохие результаты на мировых первенствах, периодически появляются слухи на счет получения Медведевой в будущем спортивного гражданства. В России сейчас очень сильные фигуристки-одиночницы, и пробиться в сборную в новом сезоне Медведевой будет очень не просто, тогда как в сборной почти любой другой страны она могла бы запросто стать лидером национальной команды.