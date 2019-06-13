"Уже есть набор налогов". Эксперт усомнился в "углеродной" инициативе Чубайса

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог - углеродный. По его словам, эта мера должна стимулировать российских промышленников на снижение выбросов.

По словам председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, озвученную экс-главой РАО ЕЭС России тему начали поднимать лет 15 назад, увеличив нагрузку на предприятия в части экологических сборов.

"Тогда данный шаг стал серьёзным стимулом для строительства сооружений, максимально снижающих выбросы в атмосферу, - напомнил эксперт Накануне.RU. – Например, в Нижнем Тагиле много было сделано, в других территориях Среднего Урала. Это своеобразная защита экологии, природы, которая давно практикуется на мировом, в том числе европейском уровне. На самом деле идея старая, ничего нового в ней нет. Сейчас в России существует определённый набор налогов, стимулирующих предприятия на строительство и реконструкцию объектов по защите атмосферы от выбросов, есть соответствующий контроль. Поэтому стоит серьёзно задуматься, надо ли вводить дополнительный сбор на выбросы углекислого газа".

Отметим, что заявление Чубайса сегодня широко растиражировали СМИ, в комментариях к материалам многие задаются вопросом: какое дело руководителю "Роснано" до налогов? "Мысль этого "эффективного менеджера" работает только в одном направлении: как изъять деньги и собственность у народа, на этом вся его эффективность и заканчивается", - реагируют читатели.

"Видимо, Чубайсу надо о себе заявлять – он и заявляет, – считает Терешков. – На современном этапе мне трудно оценить его работу".