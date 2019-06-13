В "Атлетико" сообщили, что Гризманн переходит в "Барселону"

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
Антуан Гризманн на тренировке сборной Франции по футболу (2019) | Фото: Накануне.RU

В "Атлетико" сообщили, что Гризманн переходит в "Барселону"

В испанском "Атлетико" рассказали, что нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в мае "Атлетико" официально объявил об уходе игрока из клуба. При этом до сих пор неизвестно, где будет выступать футболист далее.

"Я абсолютно уверен относительно того, где он будет играть, это известно с марта. В "Барселоне", - заявил генеральный директор мадридской команды Мигель Анхель Хиль Марин.

Отметим, что контракт игрока с "Атлетико" не разорван, сумма отступных 28-летнего футболиста составляет 200 млн евро, однако с 1 июля клаусула уменьшится до 120 млн, отмечает портал sport24.ru. Вероятно, о переходе игрока будет объявлено не раньше данной даты.

Французский футболист перешел в "Атлетико" из "Реал Сосьедада" в 2014 году. За столичный клуб Испании он забил 133 гола и сделал 50 результативных передач в 256 матчах, стал обладателем Суперкубка Испании, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Прошлым летом в составе сборной Франции выиграл Чемпионат мира по футболу, став лучшим по системе "гол+пас" на турнире (4 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах), а также лучшим игроком финала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В "Атлетико" сообщили, что Гризманн переходит в "Барселону"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Атлетико, Антуан Гризманн, уход, Барселона, контракт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.03.2020 18:46 Мск "Барселона" готова расстаться с Гризманном за 100 млн евро
Ранее 15.07.2019 08:25 Мск "Барселона" представила Гризманна на "Камп Ноу"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.05.2019 07:55 Мск Испанский "Атлетико" официально объявил об уходе Гризманна

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети