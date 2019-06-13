В "Атлетико" сообщили, что Гризманн переходит в "Барселону"

В испанском "Атлетико" рассказали, что нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в мае "Атлетико" официально объявил об уходе игрока из клуба. При этом до сих пор неизвестно, где будет выступать футболист далее.

"Я абсолютно уверен относительно того, где он будет играть, это известно с марта. В "Барселоне", - заявил генеральный директор мадридской команды Мигель Анхель Хиль Марин.

Отметим, что контракт игрока с "Атлетико" не разорван, сумма отступных 28-летнего футболиста составляет 200 млн евро, однако с 1 июля клаусула уменьшится до 120 млн, отмечает портал sport24.ru. Вероятно, о переходе игрока будет объявлено не раньше данной даты.

Французский футболист перешел в "Атлетико" из "Реал Сосьедада" в 2014 году. За столичный клуб Испании он забил 133 гола и сделал 50 результативных передач в 256 матчах, стал обладателем Суперкубка Испании, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Прошлым летом в составе сборной Франции выиграл Чемпионат мира по футболу, став лучшим по системе "гол+пас" на турнире (4 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах), а также лучшим игроком финала.