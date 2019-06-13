10 Октября 2020
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Лидия Таскаева Истоки памяти Нижневартовск (2019) | Фото: vk.com/idalexander.korolev

В Нижневартовске убита глава общественной организации "Истоки памяти"

В расположенном в Нижневартовске саду "Черёмушки" погибла глава общественной организации "Истоки памяти" Лидия Таскаева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла 9 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР. В тот день 46-летний нетрезвый злоумышленник, постоянно живший в "Черёмушках", пришёл в дачный дом 71-летней вартовчанки. Он потребовал у неё денег на спиртное. Получив в ответ замечание о нежелательном присутствии в жилище, преступник первым, что попалось под руку, несколько раз ударил жертву по голове, поджёг дом и скрылся. Вскоре его "взяли". Возбуждено уголовное дело, предполагаемому убийце предъявлено обвинение.

На своих страницах в соцсетях два представителя "Истоков памяти" рассказали, что погибшей была глава общественной организации Лидия Таскаева.

Пожар в СОТ Черёмушки Нижневартовск Таскаева(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

Лидия Таскаева Истоки памяти Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/idalexander.korolev

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В Нижневартовске убита глава общественной организации "Истоки памяти"

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Теги: Истоки памяти, Лидия Таскаева, пожар



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