От "партии курганцев". Шумков подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области

Глава Зауралья Вадим Шумков 13 июня подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области.

Следующим этапом для Шумкова станет открытие специального счета и сбор документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

“Это абсолютно рабочий процесс - предоставление документов в соответствии с законами Российской Федерации и Курганской области на самовыдвижение кандидата в губернаторы Курганской области. Рабочий процесс, рабочий момент”, - прокомментировал свое выдвижение Вадим Шумков.

Шумков добавил, что выдвигается от “партии курганцев”, от “партии жителей Курганской области”.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в День России 12 июня Шумков объявил о своем желании идти на выборы главы региона самовыдвиженцем. Для этого ему необходимо собрать не менее 3 тыс. 521 подписей и пройти муниципальный фильтр. Агитационная кампания начнется 10 августа, сами выборы пройдут 8 сентября.