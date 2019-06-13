От "партии курганцев". Шумков подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото:Накануне.RU

От "партии курганцев". Шумков подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области

Глава Зауралья Вадим Шумков 13 июня подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области.

Следующим этапом для Шумкова станет открытие специального счета и сбор документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

“Это абсолютно рабочий процесс - предоставление документов в соответствии с законами Российской Федерации и Курганской области на самовыдвижение кандидата в губернаторы Курганской области. Рабочий процесс, рабочий момент”, - прокомментировал свое выдвижение Вадим Шумков.

Шумков добавил, что выдвигается от “партии курганцев”, от “партии жителей Курганской области”.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в День России 12 июня Шумков объявил о своем желании идти на выборы главы региона самовыдвиженцем. Для этого ему необходимо собрать не менее 3 тыс. 521 подписей и пройти муниципальный фильтр. Агитационная кампания начнется 10 августа, сами выборы пройдут 8 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

От "партии курганцев". Шумков подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, выдвижение, выборы, губернатор, Курган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2019 21:57 Мск Курганские "справедливороссы" выдвинули кандидата на пост губернатора
Ранее 15.06.2019 14:03 Мск Курганское отделение КПРФ назвало своего кандидата в губернаторы
Ранее 15.06.2019 12:01 Мск ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Курганской области

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети